Служба автомобильных дорог в Запорожской области в связи со сложными погодными условиями ограничила движение для тяжеловесного и маршрутного транспортных средств, сообщает в понедельник, 7 января, пресс-служба Укравтодора на странице в Facebook.



В частности, ограничение коснулось таких участков автотрасс:



- М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, км 475+500 - км 557+000 (от пгт. Приазовское в г. Бердянск);



- Н-30 Токмак - Бердянск, км 45 - км 143 (от г. Токмак до с. Азовское).



Отмечается, что в регионе фиксируется порывистый ветер до 25 м/с, который приводит к образованию снежных заносов высотой до 0,5 м.



Также по состоянию на 6:00 7 января фиксируется местами небольшой снег (прирост за ночное время суток 1-3 см) в Волынской, Ровненской, Львовской, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской и центральных областях.



На перевалочных участках дорог Ивано-Франковской и Львовской областей идет небольшой снег, где за ночь выпало от 5 до 15 см снега. Состояние покрытия на перевалах заснеженное.



По прогнозу синоптиков, 7 января в восточных областях, Приазовье и в Карпатах пройдет небольшой снег, на остальной территории без осадков. Ветер восточный и северо-восточный 5-10 м/с. Температура -6-11 ° С.

Ранее сообщалось, что в Украину придут морозы.