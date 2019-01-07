В Запорожской области ограничили движение транспорта (список автотрасс) [ Редактировать ]
Служба автомобильных дорог в Запорожской области в связи со сложными погодными условиями ограничила движение для тяжеловесного и маршрутного транспортных средств, сообщает в понедельник, 7 января, пресс-служба Укравтодора на странице в Facebook.
В частности, ограничение коснулось таких участков автотрасс:
- М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, км 475+500 - км 557+000 (от пгт. Приазовское в г. Бердянск);
- Н-30 Токмак - Бердянск, км 45 - км 143 (от г. Токмак до с. Азовское).
Отмечается, что в регионе фиксируется порывистый ветер до 25 м/с, который приводит к образованию снежных заносов высотой до 0,5 м.
Также по состоянию на 6:00 7 января фиксируется местами небольшой снег (прирост за ночное время суток 1-3 см) в Волынской, Ровненской, Львовской, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской и центральных областях.
На перевалочных участках дорог Ивано-Франковской и Львовской областей идет небольшой снег, где за ночь выпало от 5 до 15 см снега. Состояние покрытия на перевалах заснеженное.
По прогнозу синоптиков, 7 января в восточных областях, Приазовье и в Карпатах пройдет небольшой снег, на остальной территории без осадков. Ветер восточный и северо-восточный 5-10 м/с. Температура -6-11 ° С.
Ранее сообщалось, что в Украину придут морозы.
по теме
В Карпатах ожидается значительная лавинная опасность
Украинцев предупреждают о лавинной опасности в горах
В Киеве резко изменится погода
Водителей призывают воздержаться от поездок на собственных автомобилях
Новый год 2019: идеи оформления блюд к праздничному столу (фото)
Красиво подготовить и оформить новогодний стол - это самая ответственная и сложная задача
Как правильно выйти из Рождественского поста
Как уберечь себя от болезненных последствий неправильного выхода из Рождественского поста
"Старшая дочь - копия": Оля Полякова показала себя в 16 лет
Фанаты отметили, что с тех пор исполнительница не сильно и поменялась