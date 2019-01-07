Вокруг рыбацкой лодки в районе Форт-Пирса в американском штате Флорида дрейфовала огромная китовая акула, длина которой достигает шести метров. Экипаж в это время снимал морское животное на смартфоны.

Китовые акулы считаются самыми большими рыбами в мире. Они довольно безопасны и питаются планктоном.

"Я услышал про китовую акулу, но подумал, что это шутка. За 31 год я видел их только три раза у нашего побережья, это очень редкое явление", - рассказывает местный капитан Алек Лудакис.

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