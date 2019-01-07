Глава UFC Дана Уайт выложил фото в Instagram, на котором изображен человек после попытки ограбить Поллианну Виану.

Преступник попытался отобрать у спортсменки телефон, заявив, что он вооружен. Девушка сумела дать отпор нападавшему. Спортсменка нанесла несколько ударов, после чего провела болевой прием.

"Слева - Полиана, один из бойцов UFC. Справа - парень, который хотел ее ограбить", - подписал фото Уайт.

В результате Виана отдала преступника полицейским. На лице нападающего образовалось множество гематом и синяков.

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