Девушка-боец жестоко избила грабителя (фото) [ Редактировать ]
Глава UFC Дана Уайт выложил фото в Instagram, на котором изображен человек после попытки ограбить Поллианну Виану.
Преступник попытался отобрать у спортсменки телефон, заявив, что он вооружен. Девушка сумела дать отпор нападавшему. Спортсменка нанесла несколько ударов, после чего провела болевой прием.
"Слева - Полиана, один из бойцов UFC. Справа - парень, который хотел ее ограбить", - подписал фото Уайт.
В результате Виана отдала преступника полицейским. На лице нападающего образовалось множество гематом и синяков.
Ранее мы писали, что известный спортсмен решил ампутировать себе ноги.
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