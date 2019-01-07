Пожар в квест-комнате в Польше: владельцу предъявили обвинения [ Редактировать ]
28-летнему владельцу квест-комнаты в польском городе Кошалин, где 4 января во время пожара погибли пять девочек-подростков, предъявлено обвинение.
Об этом пишет АР.
Мужчина по имени Милош С. обвинен в том, что он сознательно создал пожарную опасность и непреднамеренно вызвал гибель девушек.
28-летний мужчина отрицает обвинения, но его состояние не позволяет ему ответить на вопросы. Обвиняемому грозит до восьми лет заключения.
По данным следствия, наиболее вероятной причиной пожара является утечка газа из баллона обогревателя. Кроме этого, в помещении были серьезные нарушения пожарной безопасности, такие как отсутствие аварийного выхода.
Прокуратура требует трех месяцев ареста, пока будет длиться следствие.
Напомним, пять 15-летних девушек погибли во время пожара в польском городе Кошалин, когда проходили квест в закрытой комнате.
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