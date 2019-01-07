Юрий Бойко поздравил украинцев с Рождеством и призвал верить в возвращение мира на нашу землю [ Редактировать ]
7 января народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко посетил праздничное богослужение в Киево-Печерской Лавре и поздравил украинцев с Рождеством Христовым.
"Я хочу призвать всех верить в добро. Верить в то, что в стране все будет хорошо, что в страну придут мир, спокойствие и стабильность. Что страна будет развиваться и это даст людям возможность жить достойно", - сказал он.
Во время общения с журналистами Юрий Бойко отметил, что это было абсолютно неправильно, когда политики, прежде всего действующий президент, вмешались в дела церкви.
"Это прямое нарушение Конституции. Это усугубляет раскол в обществе, потому что люди напуганы и не понимают, что произошло. Когда политики говорят, что эта церковь хорошая, ходите в неё, а эта – плохая, не ходите туда, то это абсолютно неправильно. Люди должны ходить в ту церковь, где они чувствуют себя ближе к Богу. Когда начинается политическая толкотня вокруг церкви, это ничего хорошего не принесет. Это прямой путь к религиозному конфликту, а это очень плохо для государства", - подчеркнул оппозиционер.
"Позиция "Оппозиционной платформы - за жизнь" заключается в том, что политики должны ходить в церковь как простые миряне. А делами церкви должны заниматься церковники. Церковь должна быть отделена от государства, как это записано в Конституции, и после нашей победы на выборах мы обеспечим выполнение Основного закона", - сказал Юрий Бойко.
по теме
7 января: какой сегодня праздник
7 января - 7-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 358 дней
Приметы на 7 января: что категорически нельзя делать на Рождество
На рождественский Сочельник и Рождество наши предки смотрели на явления природы и окружающие вещи
Незалежна українська церква має бути відокремлена від політики - Юрій Бойко
Засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко занепокоєний маніпуляціями навколо автокефалії
Поздравления с Рождеством Христовым 2019: стихи, картинки, проза
7 января православные христиане будут отмечать один из самых главных и торжественных праздников в церковном календаре - Рождество Христово
Выборы 2019: мы должны сделать правильный выбор - Вадим Рабинович
Украинцы на выборах в 2019 году должны голосами спасти страну от дальнейшего уничтожения и обеспечить движение к сильной и развитой Украине, "Швейцарии Восточной Европы". Мнение высказал народный депутат, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ Вадим Рабинович в итоговом выпуске своей авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина"
Выборы 2019: "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует через суд отменить противозаконное постановление ЦИК
4 января 2019 года народный депутат Украины, представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко обратился в суд с исковым заявлением о признании противоправным и недействительным постановления Центральной избирательной комиссии № 274 от 31 декабря 2018 года.