7 января народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко посетил праздничное богослужение в Киево-Печерской Лавре и поздравил украинцев с Рождеством Христовым.

"Я хочу призвать всех верить в добро. Верить в то, что в стране все будет хорошо, что в страну придут мир, спокойствие и стабильность. Что страна будет развиваться и это даст людям возможность жить достойно", - сказал он.

Во время общения с журналистами Юрий Бойко отметил, что это было абсолютно неправильно, когда политики, прежде всего действующий президент, вмешались в дела церкви.

"Это прямое нарушение Конституции. Это усугубляет раскол в обществе, потому что люди напуганы и не понимают, что произошло. Когда политики говорят, что эта церковь хорошая, ходите в неё, а эта – плохая, не ходите туда, то это абсолютно неправильно. Люди должны ходить в ту церковь, где они чувствуют себя ближе к Богу. Когда начинается политическая толкотня вокруг церкви, это ничего хорошего не принесет. Это прямой путь к религиозному конфликту, а это очень плохо для государства", - подчеркнул оппозиционер.

"Позиция "Оппозиционной платформы - за жизнь" заключается в том, что политики должны ходить в церковь как простые миряне. А делами церкви должны заниматься церковники. Церковь должна быть отделена от государства, как это записано в Конституции, и после нашей победы на выборах мы обеспечим выполнение Основного закона", - сказал Юрий Бойко.