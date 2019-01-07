В Габоне заявили об аресте четырех человек, захвативших государственную радиовещательную станцию. Одному мятежнику удалось сбежать, сообщает ВВС.

По словам чиновников, мятежники не состояли на службе в армии Габона.

Отметим, что местные СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что в некоторых районах Либревиля прекращена подача электроэнергии и отключен доступ в интернет, а улицы столицы патрулирует бронетехника. При этом уже через несколько часов власти заявили, что мятеж подавлен.

Агентство Reuters пишет, что верным властям военные применили слезоточивый газ, чтобы разогнать около трехсот противников режима, вышедших на улицы Либревиля в поддержку путчистов.

Напомним, ранее военные в Габоне взяли под контроль государственную радиовещательную станцию, где заявили о создании "Национального совета реставрации".