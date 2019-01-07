Поисковый гигант Google недавно анонсировал появление темной темы в своем браузере Chrome. Функция будет автоматически включаться при использовании темной темы в Windows 10, чтобы соответствовать общему темному дизайну. Об этом пишет "Сегодня".

Точная дата официального появления темной темы в Chrome пока не раскрывается. Но для тех, кто хочет получить темную тему в Google Chrome уже сейчас, существует способ активировать ее. Для этого необходимо выполнить несколько несложных операций.

1. Сперва необходимо установить экспериментальную версию браузера Chrome Canary, которую компания использует для тестирования новых функций, которые позже появятся в полноценной сборке для всех. Однако эта версия может содержать ошибки, поэтому не рекомендуем использовать его в качестве главного браузера, особенно для всего, что связано с конфиденциальной информацией, такой как банковские операции.

2. Загрузив и установив Canary, щелкните правой кнопкой мыши на значке браузера на рабочем столе и выберите "Свойства". Затем в строке "Объект" после слова "\chrome.exe" поставьте один пробел, а затем впишите --force-dark-mode. Нажмите затем OK, чтобы сохранить изменения.

3. При следующем запуске Chrome Canary в браузере активируется темная тема. Чтобы вернуть светлую тему, достаточно в поле "Объект" удалить дополнительный текст --force-dark-mode.

4. Как отмечает TechRadar, это не окончательный вид темного режима Chrome, и к моменту появления в полноценной версии Google Chrome ее общий вид и дизайн может измениться.

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