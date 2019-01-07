Стали известны подробности гибели в Киеве сотрудника Управления государственной охраны Василия Хмелюка. Полную картину случившегося 2 января описала вдова Хмелюка Алина.

Алина Хмелюк рассказала, что конфликт начался из-за собаки. После того, как автомобиль преградил таксе дорогу, владелец животного устроил разбирательства.

"За рулем был мой брат. Подъезжая к жилому комплексу, к шлагбауму, он не пропустил отвязанную таксу. Из-за чего боксер-убийца подошел к окну и начал возмущаться, ругаться и т. д… Мой муж Вася вышел из машины для того, чтобы поговорить, из-за чего он так возмущается", - рассказала Хмелюк. ⠀

"Вася стоял, руки в карманах и спорили что-то на счет собаки. И тут боксер-убийца нанес неожиданный удар в голову, Вася упал (затылком не ударился). Боксер-убийца отвязал свою вторую собаку - мастифа, взял проклятую таксу и скрылся", - добавила Алина.

До прибытия "скорой" присутствующие проводили пострадавшему реанимационные мероприятия, но приехавшие врачи констатировали смерть.

"Вскрытие показало: смерть наступила от удара в голову, кровоизлияние", - уточнила Алина Хмелюк.

Жена погибшего опровергла ряд фейков, распространяемых в сети. По словам Хмелюк, у мужа не было с собой пистолета, и офицер не мог размахивать служебным удостоверением или провоцировать конфликт, поскольку дорожил своей работой.

Напомним, 2 января в Киеве на Печерске ударом в голову был убит 26-летний сотрудник Управления госохраны Украины. Подозреваемый сам сдался полиции. Им оказался 36-летний Петр Очеретяный, бывший профессиональный боксер.