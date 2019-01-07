Названа причина крушения судна у берегов Турции [ Редактировать ]
Крушение грузового судна у берегов Турции, в результате чего погибли 4 украинца, произошло из-за удара волны. Об этом сообщил начальник Управления департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
"В территориальных водах Турции потерпело крушение грузовое судно, которое ходило под флагом Панамы. В результате удара волны судно не выдержало, разломалось и начало тонуть. Команда дала береговой охране сигнал о спасении", - отметил Кирилич.
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Напомним, грузовое судно под флагом Панамы, вышедшее из российского азовского порта, отправило сигнал бедствия примерно в 148 км (92 милях) от северо-восточной черноморской провинции Самсун. Отмечалось, что в результате трагедии погибли 4 украинца, еще 7 пострадавших удалось спасти.
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