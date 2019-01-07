6 січня, народний депутат України, представник "Опозиційної платформи - За життя" Василь Німченко звернувся до Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду з апеляційною скаргою на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, який відмовив у визнанні незаконною постанови Центральної виборчої комісії № 274 від 31 грудня 2018 року про ліквідацію на вимогу МЗС у закордонному окрузі на території Російської Федерації виборчих дільниць і про визначення місцем голосування на виборах президента дипустанов України у Грузії, Казахстані та Фінляндії.

До забутих при здачі Криму громадян України, громадян неконтрольованих територій Донбасу влада цією постановою, по суті, додає близько 4 млн співвітчизників, які проживають або перебувають у Російській Федерації. Не просто порушує їхнє право брати участь у виборчому процесі – свідомо стирає код пам’яті, приналежності своїй країні.

"Опозиційна платформа - За життя", підтримуючи апеляцію, підкреслює, що ухвалене судове рішення є неконституційним та незаконним і створює основу для маніпуляцій виборчим процесом з боку влади, для дискримінації громадян – позбавлення їх права на вільне волевиявлення.

У висновках суддів проглядають не внутрішні переконання і законність, а душевні протиріччя і послужлива готовність керуватися політичною доцільністю. Це рішення, прийняте судом без належного вивчення обставин справи й оцінки доказів у їх сукупності, зневажає конституційні права громадянина як суб’єкта виборчого процесу. Судовий вердикт порушує основоположні принципи рівності прав громадян, що свідчить про його дискримінаційність.

Суд вдався до неправильного, свавільного тлумачення положень виборчого законодавства, порушив основоположні конституційні принципи, що гарантують право на вільне волевиявлення, доступ до правосуддя, на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб.

Це дає всі підстави стверджувати, що рішення Шостого апеляційного адміністративного суду є політично мотивованим і обмежує інтереси мільйонів українців, порушує фундаментальні права громадян України і суперечить нормам міжнародного права. По суті, таке рішення дозволяє реалізувати одну із брудних передвиборчих політтехнологій влади, спрямованих на те, щоб забезпечити "правильне" голосування – голосування в інтересах чинної влади та її американських спонсорів.

"Опозиційна платформа – За життя" закликає Верховний Суд зберігати неупередженість і, залишаючись вірним присязі, виконати приписи норм Конституції та законів України, які гарантують громадянам України захист судом виборчих прав громадян.

Рішення Верховного Суду обумовить стан правосуддя, політичних свобод і соціальної захищеності громадян або пролонгує насадження владою диктатури і правового нігілізму в країні.