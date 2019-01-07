Сильные снегопады в Европе все чаще провоцируют сход лавин в немецких, австрийских и итальянских Альпах. Сейчас известно про семь человек, погибших в горах 5 и 6 января. Об этом сообщает ВВС.

Тела двух немецких лыжников обнаружили в Альпах в австрийском федеральном округе Форарльберг, третий умер от лавины в районе Понгау, вблизи Зальцбурга.

В немецкой Баварии лавиной накрыло женщину. Еще на одного туриста упало дерево.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, в австрийском Тироле и большей части баварских Альп объявили второй уровень лавинной опасности.

Также тела двух альпинистов обнаружили в итальянских Альпах.

Издание отмечает, что погибших может оказаться больше - несколько человек числятся пропавшими без вести.

Ранее писали, что в горах Сочи сошла лавина.