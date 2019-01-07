Томос з Києва відвезуть у Стамбул - на ньому не вистачає підписів [ Редактировать ]
Побачити Томос можна лише сьогодні до вечора. Потім його повезуть назад у Стамбул.
На документі бракує підписів усіх членів Синоду Вселенського патріархату. Він підписаний лише Патріархом Варфоломієм.
Через два дні у Константинопольському патріархаті відбудеться Синод, на ньому документ мають завізувати решта патріархів. Після цього Томос назавжди повернеться в Україну.
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