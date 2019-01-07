Більше тисячі вірян зібралися із самого світанку в Києво-Печерській Лаврі. На честь Різдва Христового там відбулась святкова служба.

Як вітали одне одного українці - знає Юлія Жешко.

Дзвони, привітання, молитва за мир та єдність - такий настрій панував сьогодні на Печерських пагорбах. Ранкову літургію провів Митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Та сьогодні не лише просили миру, а й дякували за те, що вже мають.

А дякувати є за що. Адже, вважають, що в день Різдва - Господь подарував життя всім людям, пожертвувавши собою.

"Сьогодні Божа матір народила нам спасіння. З сьогоднішнього дня ми маємо велику радість, тому що Господь прийнявши плоть, прикривши личиною плоті нашої з вами Божественну природу. Тому що прийде час, коли він повинен буде постраждати і врятувати кожну людину", - говорить Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

У православній церкві кажуть - саме сьогодні розпочинається Новий рік.

"У сьогоднішній день, кожен християнин, кожна людина, яка дбає про свою душу - радіє цій події й молиться, щоб Господь укріпив кожного із нас. Різдвом Христовим оновлюється людська природа, людська історія і ми вступаємо у новий рік уже з вірою у те, що Господь обов'язково пошле свою благодать", - говорить Митрополит Антоній, керуючий справами УПЦ.

Саме тому, у Святвечір збираються всією родиною. Дотримуються цих традицій і політики.

"Приходять діти, онуки, намагаємося зібрати всю сім'ю і відсвяткувати так, як святкують всі родини в країні. Найголовніше - побажати, щоб були всі живі-здорові. Різдво асоціюється з надією на добро. Коли народився Христос - це був знак для всіх вірян, що все буде добре. Це свято дає потужний моральний поштовх", - зазначив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Народні депутати, зокрема - Юрій Бойко і Сергій Льовочкін святкують тут, пліч-о-пліч зі всіма українцями. Кажуть, що Різдво спонукає хоча б на день забути про всі негаразди. Так вважають і віряни. Діти, до речі, зізнаються - чекають на Різдво увесь рік:

"Это самый главный праздник в нашей семье. Даже главнее, чем Новый год. Мы прославляем Ииссуса".

"Це радість, це блага вістка, Син Божий народився!"

А сила спільної молитви творить дива, - запевняють священнослужителі.

До речі, вони сьогодні теж приймали вітання. Зокрема, дякували предстоятелю Української православної церкви - за те, що залишається непохитним:

"Сьогодні вас любимо не тільки ми, перед вами благоговіє увесь світ. Ви володієте і монашеством, і священством, і віруючим народом".

Адже, з такою відповідальністю - тим більше під тиском влади - впорався б не кожен. Навіть самі народні депутати упевнені - політиці в церкві не місце.

"Політики повинні ходити до церкви, як прості миряни. От як сьогодні я прийшов - помолився, поспілкувався з духовними отцями і пішов. Я хочу закликати всіх вірити в добро. І у те, що в країні все буде добре. Що в країну прийде мир, стабільність і вона буде розвиватись. Що люди будуть щасливі. Що країна буде стабільна і дасть можливість людям гідно жити", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Та попри втручання та розбіжності - все це не критично, - каже Юрій Бойко. Адже до Києво-Печерської Лаври як і раніше з'їжджаються тисячі людей:

"Люди немножко добреют. При всех раскладах нашей жизни - нам этот праздник очень нужен".

Це знак того, що віра - нероздільна. А в цей день, як ніколи важливо побажати одне одному любові.

"Я хочу привітати кожну українську родину зі святом Різдва Христового. Побажати добра, щастя, любові", - побажав Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Особливо в цьому, важливому для України році.