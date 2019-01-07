Потужні снігопади накрили південь Німеччини. У Баварії подекуди метрові кучугури.

Через негоду в аеропорту Мюнхена скасували 120 рейсів. Залізничники застерігають, що потяги теж курсуватимуть із перебоями. У кількох десятках шкіл скасували заняття.

Синоптики попередили - в Альпах, що тягнуться через Баварію, а також сусідню Австрію та Італію - можливе сходження лавин. На вихідних жертвами цієї стихії стали семеро лижників.