У Баварії через негоду позакривали школи [ Редактировать ]
Потужні снігопади накрили південь Німеччини. У Баварії подекуди метрові кучугури.
Через негоду в аеропорту Мюнхена скасували 120 рейсів. Залізничники застерігають, що потяги теж курсуватимуть із перебоями. У кількох десятках шкіл скасували заняття.
Синоптики попередили - в Альпах, що тягнуться через Баварію, а також сусідню Австрію та Італію - можливе сходження лавин. На вихідних жертвами цієї стихії стали семеро лижників.
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