Дорогі квартири, елітні автівки, гектари землі, задекларовані коштовності і грошові подарунки по кілька мільйонів гривень - так живуть деякі судді Одеського окружного адміністративного суду.

Як представникам Феміди, при невеликих офіційних статках, вдається жити на повну?

"Красиво жити не заборониш", - за таким принципом живе суддя Одеського окружного адміністративного суду Марія Аракелян.

Вона володіє чотирма квартирами загальною площею понад 400 квадратних метрів. Їздить на двох автівках - "Мерседесі Сі"-класу 2008 року і спортивному позашляховику "Рендж-Ровер" 2010 року. Також суддя має коштовні прикраси - золоте кольє з діамантами і елітний годинник.

Все це Аракелян придбала маючи офіційний дохід 255 тисяч гривень на рік. Ба більше, вона задекларувала 420 тисяч гривень готівкою. А від батька, який так само пов'язаний з судовою системою, отримала у подарунок 2 мільйони 300 тисяч гривень.

Ще один представник Одеського окружного адмінсуду - суддя Світлана Таран.

За декларацією вона з 2012 року мешкає у квартирі майже у 110 квадратних метрів. З 2011 року користується позашляховиком "Тойота РАВ-4". У Кіровоградській області з 2016 року володіє трьома земельними ділянками, загальною площею понад 7 гектарів.

Вдома суддя тримає готівкою 130 тисяч гривень і 43 тисячі доларів США. Загальний офіційний дохід родини Таран у минулому році склав майже 450 тисяч гривень.

Не відстає від колег і Людмила Поліщук. За декларацією суддя живе в квартирі, площею 140 квадратних метрів, яку придбала у 2002 році за 22 тисячі гривень.

У 2017 році придбала ще квартиру, площею, майже 90 квадратних метрів.

Також володіє 20 сотками землі в різних районах Одеси.

Їздить на позашляховику "Лексус" 2005 року.

Вдома готівкою тримає 10 тисяч доларів США і 2 тисячі євро. На придбане майно збирала гроші з офіційної зарплати, яка на рік становить майже 329 тисячі гривень.

Свої статки ці судді намагалися приховати. Тому голова Одеського окружного адміністративного суду навіть вимагав закрити електронні декларації від очей звичайних людей.

Проте, якщо перевірити де живуть ці представники Феміди, на чому їздять і де відпочивають - то стане зрозуміло, що до українців "середнього класу" вони точно не відносяться.