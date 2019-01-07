Жителів Рівненщини обурив ремонт доріг під час снігопаду [ Редактировать ]
"Жовтий" рівень небезпеки через негоду - не завада для ремонту доріг на Рівненщині.
У селищі Квасилів дорожники латають одну з центральних вулиць у снігопад. Як вони засипають ями на засніженій дорозі - місцеві жителі зняли на відео. Такі роботи їх обурили. Люди дуже сумніваються в якості цього ремонту.
Натомість дорожники переконують, що вибоїни засипають холодними сухими сумішами. А це можна робити навіть у сніг.
"Це називається "аварійний ямковий ремонт", який передбачений державним стандартом та правилами утримання доріг. Там засипається щебенем крупнішої фракції, потім дрібнішої, потім ще дрібнішої для того, щоб прибрати глибину цієї ями і для того, щоб вона до весни простояла в такому стані. А далі вже, щоб можна було шляхом вирізання ямкової карти зробити вже нормальний якісний ямковий ремонт", - наголосив Дмитро Леонтіюк, помічник начальника ДП "Рівненський облавтодор".
по теме
У Баварії через негоду позакривали школи
Баварію засипало снігом, закриті кілька шкіл - на дорогах замети, транспорт працює з перебоями
Південний циклон приніс сніг в Україну
Знеструмлені 128 населених пунктів у восьми областях України
Траса "Київ-Чоп" перетворилася у суцільну ковзанку
Слизький шлях. Через снігопади та ожеледицю дорогами на заході країни стало їздити вкрай небезпечно. Шляхи перетворилися на ковзанку. Машини врізаються у відбійники, та навіть злітають з траси. Кого автовласники звинувачують у своїх бідах?
Снегопады заблокировали дороги в четырех областях Украины
По состоянию на 26 декабря снегопады заблокировали дороги в четырех областях Украины
Негода в Україні: десятки населених пунктів залишилися без електрики
Через вітер та налипання снігу без світла в області 91 населений пункт - працюють десятки аварійних бригад