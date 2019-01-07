"Жовтий" рівень небезпеки через негоду - не завада для ремонту доріг на Рівненщині.

У селищі Квасилів дорожники латають одну з центральних вулиць у снігопад. Як вони засипають ями на засніженій дорозі - місцеві жителі зняли на відео. Такі роботи їх обурили. Люди дуже сумніваються в якості цього ремонту.

Натомість дорожники переконують, що вибоїни засипають холодними сухими сумішами. А це можна робити навіть у сніг.

"Це називається "аварійний ямковий ремонт", який передбачений державним стандартом та правилами утримання доріг. Там засипається щебенем крупнішої фракції, потім дрібнішої, потім ще дрібнішої для того, щоб прибрати глибину цієї ями і для того, щоб вона до весни простояла в такому стані. А далі вже, щоб можна було шляхом вирізання ямкової карти зробити вже нормальний якісний ямковий ремонт", - наголосив Дмитро Леонтіюк, помічник начальника ДП "Рівненський облавтодор".