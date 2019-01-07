На Закарпатті у горах загубилися туристи-лижники [ Редактировать ]
У Карпатах шукають лижника, який заблукав у Різдвяну ніч - повідомлення про те, що у горах загубилися туристи надходили в ДСНС двічі.
У першому випадку це були троє фрірайдерів, які каталися на схилах гори Гимба Міжгірського району. Двох знайшли живими вночі. А ось тіло третього виявили вже під полудень.
У тому ж районі заблукав киянин. До рятувальників звернулася його дружина. Чоловіка знайшли сьогодні по-обіді в задовільному стані. А от пошуки його товариша - тривають. До рятувальної операції залучено 27 людей та 7 одиниць техніки.
Тим часом "Гідрометцентр" попереджає про високу небезпеку сходження лавин у Карпатах.
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