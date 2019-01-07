У Карпатах шукають лижника, який заблукав у Різдвяну ніч - повідомлення про те, що у горах загубилися туристи надходили в ДСНС двічі.

У першому випадку це були троє фрірайдерів, які каталися на схилах гори Гимба Міжгірського району. Двох знайшли живими вночі. А ось тіло третього виявили вже під полудень.

У тому ж районі заблукав киянин. До рятувальників звернулася його дружина. Чоловіка знайшли сьогодні по-обіді в задовільному стані. А от пошуки його товариша - тривають. До рятувальної операції залучено 27 людей та 7 одиниць техніки.

Тим часом "Гідрометцентр" попереджає про високу небезпеку сходження лавин у Карпатах.