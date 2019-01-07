Як святкують Різдво у Бельгії? Чи можна зіграти весілля для сотні молодят водночас? Та який фільм отримав "Золотий глобус"? Про це та інше - в нашому огляді.

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Різдво по-бельгійськи. Понад 3 тисячі сміливців із розбігу стрибнули у крижану воду у бельгійському місті Остенде. Температура Північного моря не сягала навіть 7 градусів, однак плавці стверджують - зсередини їх переповнювало надзвичайне тепло. Дехто прийшов у новорічних костюмах - пляж наповнився Санта Клаусами, різдвяними ельфами, грінчами та навіть "жовтими жилетами".

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В Індії влаштували масове одруження. В один день свої долі поєднали 92 пари. Головну площу міста Гуджарат заполонили сотні наречених у традиційних червоно-золотистих сукнях та молодиків у білих костюмах. Масові одруження - популярні в країні. Такими церемоніями зазвичай користуються сім'ї з невеликим достатком - аби зменшити витрати на організацію свята. Цього разу спільне весілля зіграли вихованці дитячих будинків та безбатченки.

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Десятирічна японка Суміре Накамура стала наймолодшим професійним гравцем в го у світі. Грати в складну китайську логічну гру дівчинка почала у віці трьох років. У 7 років вона вже брала участь у національних чемпіонатах. Тепер школярка увійшла до складу професійної ліги. Вона тренується за спеціальною програмою, розробленою для молодих гравців. Жагу до гри у го Суміре успадкувала від батька - відомого професійного гравця, який свого часу виборов національний титул.

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Головними героями зимового фестивалю у китайському місті Харбін стали шестеро пінгвінів. Спеціально для птахів залили маленьку льодову арену та вибудували крижані гірки, де вони досхочу наковзались на радість глядачам. Пінгвіни щороку прибувають на фестиваль до Харбіна з Полярної землі і вже встигли стати улюбленцями місцевої публіки.

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В Колумбії завершився щорічний "Карнавал Чорних і Білих". Щороку його учасники вбираються у пишні різнокольорові костюми та з піснями і танцями проходять головною вулицею міста Пасто. Історія свята почалася ще у 17 столітті, коли африканські раби домоглися від іспанських колонізаторів вільного дня для веселощів та відпочинку. Згодом карнавал став масштабним святом, що символізує рівність та єдність культур.

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В Лос-Анджелесі відбулась одна за навідоміших церемоній нагородження - "Золотий глобус". Головним сюрпризом премії став успіх фільму "Богемна рапсодія", присвяченого гурту Queen. Картина отримала дві головні нагороди - за найкращий фільм і найкращу чоловічу драматичну роль. Найкращою драматичною акторкою стала Гленн Клоуз, яка обійшла фаворитку глядачів - Леді Гагу. Однак без премії співачка не залишилася - забрала нагороду за найкращий саундтрек - за пісню "Shallow" до фільму "Зірка народилася".