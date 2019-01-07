Анти-європейську лігу хочуть створити Польща та Італія. Єдиним фронтом політичні сили, які зараз керують у цих країнах, мають піти на Європейські вибори. Олена Абрамович знає більше деталей.

Анти-європейську коаліцію італійський віце-прем'єр Маттео Сальвіні та лідер керівної польської партії PiS Ярослав Качинський мають обговорити цими днями. Зустріч заплановано на 9 січня у Варшаві. Сторони мають закріпити "особливі відносини" між країнами, пишуть місцеві газети. І стосуються вони саме європейської політики, - підтвердили в польському МЗС.

"Це зустріч на найвищому рівні. Голова партії Качинський зустрічається з іншим політиком, що є ознакою певних особливих відносин. Ми повинні обговорити питання, пов'язані з Європейським парламентом", - заявляє Яцек Чапутович, міністр закордонних справ Польщі.

Країни ЄС наразі готуються до виборів у Європарламент у травні. Через Брекзит група консерваторів та реформаторів, в якій більше не буде британців, може розпастися. Зараз у цій групі і польська керівна партія. Тож поляки подумують змінити політичну орієнтацію та об'єднатися з ультраправими Маттео Сальвіні. А також французькими націоналістами Марін Ле Пен та голландською "Партією Свободи".

Якщо до цієї групи приєднаються ще й австрійські праві - то вона може стати третьою найбільшою політичною силою у Європарламенті. Що на руку й італійцям, які не дуже миряться з політикою Брюсселя, і полякам - проти яких уже задіяно процедуру санкцій ЄС.