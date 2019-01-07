Сполучені штати готуються запровадити надзвичайний стан. Президент Трамп пообіцяв зробити це якщо Конгрес найближчим днями не виділить гроші на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Більше розкаже Олексій Пшемиський.

"Стіна розбрату". Америка розділилась. Республіканець Трамп не готовий покинути ідею огородити кордон. Головні опоненти президента - демократи у Конгресі - проти, і теж поступатися не хочуть. П'ять мільярдів на стіну - це популізм, і спроба відвернути увагу від розслідування зв'язків Трампа із Росією, - вважають вони.

Переговори знов провалилися. А глава Білого дому пригрозив опонентам: не буде стіни - введе надзвичайний стан.

"Ми можемо оголосити надзвичайний стан в країні через загрозу безпеці. Ми можемо це зробити. Оголосити надзвичайний стан і побудувати стіну дуже швидко. Це ще один шлях, яким можна піти", - заявив Дональд Трамп, президент США.

Це дало б змогу президенту зробити непопулярний крок і самому взяти гроші із бюджету. За свій рейтинг глава Білого дому, який взагалі обіцяв поставити на кордоні автоматників - не переймається. Як свідчать останні опитування, виборців Трампа шатдаун не засмучує. Його популярність навпаки зростає. Чого не скажеш про демократів.

"Ми знову сказали президенту - не тримайте у заручниках мільйони людей, сотні тисяч працівників. Відкрийте уряд та давайте продовжимо переговори. Але він відмовився. Натомість заявив: уряд може не працювати ще дуже довго - місяці, чи навіть роки", - наголосив Чак Шумер, лідер демократів у Сенаті США.

У Трампа вони є. За стіну він готовий битися аж до виборів у 2020 році. А от у опонентів - немає. Більшість із понад 800 тисяч бюджетників, які вже більше двох тижнів без зарплати та у вимушених відпустках - прибічники саме демократичної партії. І чим довше триватиме шатдаун, тим сильніше конгресмени-демократи втрачатимуть популярність. До того ж нові цифри свідчать - проблема мігрантів у США посилюється. Нелегалів вже майже 11 мільйонів.

"У прикордонній службі нам чітко заявили - це гуманітарна криза. Криза! Ми закликаємо демократів не використовувати ситуацію, що склалася в своїх політичних інтересах. Закликаю колег стати на бік президента і чоловіків та жінок, які охороняють наші кордони та зупинити шатдаун", - зазначив Мітч Макконел, лідер республіканців у Сенаті США.

Як стверджують джерела у Білому дому, наразі президенту Трампу готують потужну піар-кампанію на підтримку стіни. Найближчим часом він може зустрітися із родичами загиблих від рук нелегалів американців, або згвалтованих жінок. Це на думку його радників має посилити позицію Трампа у переговорах.

Тим часом у Конгресі президенту поставили свій ультиматум. Якщо глава Білого дому не поступиться - демократи почнуть власноруч виділяти фінансування для держустанов. Шатдаун це не зупинить, але уряд запрацює і американці - отримають зарплати. Це позбавить Трампа головного козиря у переговорах. І тоді президент може залишитися із шатдауном сам на сам.