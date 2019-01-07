Какой продукт категорически нельзя греть в микроволновке [ Редактировать ]
Единственное, что нельзя и не рекомендуется нагревать, так как идет точечный нагрев (то есть возникают очаги с высокой температурой, вокруг которых идет нагрев), - это материнское молоко. Об написал украинский педиатр Комаровский.
По его словам, при нагревании в микроволновой печи в молоке будут создаваться ячейки с высокой температурой, и будут разрушаться некоторые полезные вещества.
"Оно не станет вредным, или оно не станет опасным, просто его эффективность будет не столь высока. Но опять-таки, если ты греешь молочную смесь - грей, только потом нужно размешать. А материнское молоко греем на водяной бане или с помощью специальных устройств, где окружает вода", - рассказал он.
Ранее писали, что в микроволновке можно приготовить завтрак за 5 минут.
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