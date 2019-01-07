Украина в Европейский суд по правам человека подала иск против России о нарушении прав украинских моряков, которых Кремль захватил в плен после обстрела украинских кораблей вблизи Керченского пролива.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина на своей странице в Facebook.

По его словам, правительство Украины выполнило инструкции суда и подало 7 января полноценное заявление по делу № 55855/18.

"Правительство требует признания Судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24-х украинских моряков во время незаконного нападения на украинские корабли, ранения и захвата моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, их незаконного содержания в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной ответственности", – подчеркнул Лещина.

Также заместитель министра подчеркнул, что Россия, осуществляя свою агрессию против Украины, нарушила статьи № 2, 3, 5, 6 и 38 Европейской конвенции по правам человека.

Добавим, что вышеупомянутые статьи касаются, в частности, права на жизнь, запрета пыток, права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливый суд.

Напомним, в Крыму продлили арест трем украинским морякам.