Захват Россией украинских моряков: Украина приняла важное решение [ Редактировать ]
Украина в Европейский суд по правам человека подала иск против России о нарушении прав украинских моряков, которых Кремль захватил в плен после обстрела украинских кораблей вблизи Керченского пролива.
Об этом сообщил заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина на своей странице в Facebook.
По его словам, правительство Украины выполнило инструкции суда и подало 7 января полноценное заявление по делу № 55855/18.
"Правительство требует признания Судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24-х украинских моряков во время незаконного нападения на украинские корабли, ранения и захвата моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, их незаконного содержания в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной ответственности", – подчеркнул Лещина.
Также заместитель министра подчеркнул, что Россия, осуществляя свою агрессию против Украины, нарушила статьи № 2, 3, 5, 6 и 38 Европейской конвенции по правам человека.
Добавим, что вышеупомянутые статьи касаются, в частности, права на жизнь, запрета пыток, права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливый суд.
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