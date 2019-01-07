Трамп обратится к нации из-за ситуации на границе с Мексикой [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп анонсировал обращение к нации из-за ситуации на границе с Мексикой. Об этом президент США сообщает в Twitter.
В частности, Трамп отметил, что завтра выступит с экстренным обращением в связи приостановкой работы правительства, бюджет которого не был согласован из-за разногласий вокруг строительства стены на границе с Мексикой.
"Рад сообщить вам, что обращусь к нации в связи с угрозой национальной безопасности и гуманитарным кризисом на нашей южной границе. Во вторник в 21:00 (в среду 04:00 по киевскому времени, ред.), - сообщил Трамп.
Ранее мы сообщали о том, что США готовы полностью закрыть границу с Мексикой.
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