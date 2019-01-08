Полиция Калифорнии задержала подозреваемого по факту стрельбы в боулинг-клубе в американском городе Торранс вблизи Лос-Анджелеса. Об это сообщает CNN.

Начальник полиции сообщила, что арестованного опознали как 47-летнего Реджинальда Уоллеса из Лос-Анджелеса. Она отметила, что его опознали в течение 30 часов после стрельбы и арестовали в Лос-Анджелесе.

Напомним, в пригороде Лос-Анджелеса в боулинг-клубе произошла стрельба.