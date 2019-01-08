Стрельба в боулинг-клубе Лос-Анджелеса: полиция задержала нападавшего [ Редактировать ]
Полиция Калифорнии задержала подозреваемого по факту стрельбы в боулинг-клубе в американском городе Торранс вблизи Лос-Анджелеса. Об это сообщает CNN.
Начальник полиции сообщила, что арестованного опознали как 47-летнего Реджинальда Уоллеса из Лос-Анджелеса. Она отметила, что его опознали в течение 30 часов после стрельбы и арестовали в Лос-Анджелесе.
Press Release: Investigation Follow-Up Information pic.twitter.com/y9MX2UJB8Z— Torrance Police (@TorrancePD) 8 января 2019 г.
Напомним, в пригороде Лос-Анджелеса в боулинг-клубе произошла стрельба.
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