Умерла звезда "Криминального чтива" [ Редактировать ]
Фото из открытых источников
Американский актер Роберт Рут умер на 83 году жизни. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на его сына Монти.
По словам сына актера, Рут скончался 29 декабря в Калифорнии от осложнений после пневмонии.
Роберт Рут снялся в фильмах режиссера Квентина Тарантино "Бешеные псы" (1992) и "Криминальное чтиво" (1994), а также в комедийном сериале "Все любят Раймонда" (1996-2005). Также он сыграл в сериалах "Миссия невыполнима" и "Поймай меня если сможешь".
Ранее мы писали о том, что умер культовый актер из сериала "Доктор Кто".
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