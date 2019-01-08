Американский актер Роберт Рут умер на 83 году жизни. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на его сына Монти.

По словам сына актера, Рут скончался 29 декабря в Калифорнии от осложнений после пневмонии.



Роберт Рут снялся в фильмах режиссера Квентина Тарантино "Бешеные псы" (1992) и "Криминальное чтиво" (1994), а также в комедийном сериале "Все любят Раймонда" (1996-2005). Также он сыграл в сериалах "Миссия невыполнима" и "Поймай меня если сможешь".

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