У Харбіні добігає кінця конкурсна програма фестивалю крижаних скульптур [ Редактировать ]
У китайському Харбіні добігає кінця конкурсна програма фестивалю крижаних скульптур. Сьогодні журі має назвати переможців міжнародного змагання митців.
За головні нагороди борються 16 команд із 12 країн. Працювали над льодовими шедеврами від суботи. Художникам сприяв мороз - до мінус 35 градусів. Побачити їхні витвори можна буде і по закінченні конкурсу.
Крижана феєрія у Харбіні триватиме до 5 лютого. Проводити знаменитий фестиваль у Китаї почали 35 років тому.
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