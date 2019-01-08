США та Китай почали переговори про нову торговельну угоду [ Редактировать ]
США та Китай почали переговори про нову торговельну угоду. Представники країн зустрілись у Пекіні, щоб обговорити врегулювання конфлікту навколо імпортних мит.
Перемовини стосуватимуться торгівлі сільськогосподарською продукцією, енергією та автомобілями. Очікують, що загалом дискусія триватиме два дні.
Обидві сторони налаштовані оптимістично. Представник МЗС Китаю Лу Кан заявив, що делегації проведуть позитивну та конструктивну дискусію.
"Ми з самого початку вважали, що напруженість у торговельних відносинах між США і Китаєм не є позитивною і для обох країн, і для світової економіки загалом. Китай прагне врегулювати двосторонню торгівлю на основі взаємної поваги та рівності", - заявив Лу Кан, офіційний представник МЗС КНР
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