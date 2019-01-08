В понедельник, 7 января, популярные пляжи на северо-востоке Австралии закрыли из-за нашествия синих медуз, известных как португальские кораблики. Об этом сообщило общество спасения на водах штата Квинсленд, информирует телеканал ABC.

С 1 декабря в Квинсленде медузы укусили более 18 тысяч человек. В прошлом году за этот же период было зафиксировано в три раза меньше случаев.

По словам эксперта Лайзы-Энн Гершвин, распространение португальских корабликов вызвано устойчивыми западными ветрами, которые гонят колонии медуз к побережью.

Ранее мы писали о том, что огромные 30-метровые смерчи на пляже напугали туристов.