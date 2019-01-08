"Увижу бесконечную любовь": к Ани Лорак прилетел муж (фото) [ Редактировать ]
Муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу прилетел в Майами. Там сейчас отдыхает певица в компании своей подруги, спортсменки Лилии Подкопаевой и российского певца Сергея Лазарева.
Мурат Налчаджиоглу отправился в США увидеться с дочерью, которую называет "моя бесконечная любовь".
Позже ресторатор поделился общими фото с дочерью. На одном из кадров девочка обнимает его. А на другом они вместе лежат в постели и заботливый Мурат держит ребенка за руку.
Снимки со своей женой Мурат не показал. Вместо этого Лорак разместила фото у елки, на котором она выглядит счастливой и улыбающейся.
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