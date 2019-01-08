Муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу прилетел в Майами. Там сейчас отдыхает певица в компании своей подруги, спортсменки Лилии Подкопаевой и российского певца Сергея Лазарева.

Мурат Налчаджиоглу отправился в США увидеться с дочерью, которую называет "моя бесконечная любовь".

Позже ресторатор поделился общими фото с дочерью. На одном из кадров девочка обнимает его. А на другом они вместе лежат в постели и заботливый Мурат держит ребенка за руку.

Снимки со своей женой Мурат не показал. Вместо этого Лорак разместила фото у елки, на котором она выглядит счастливой и улыбающейся.

Ранее Ани Лорак в образе Снегурочки шокировала поклонников.