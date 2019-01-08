Уряд Франції заборонить проводити мітинги [ Редактировать ]
Уряд Франції відповість "жовтим жилетам" новими законами - цього разу значно суворішими. Про розробку документу заявив прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп в інтерв'ю телеканалу ТіВі-1.
Нові закони передбачатимуть значно серйозніше покарання як для організаторів, так і для учасників заворушень. Крім того, саме протестувальники тепер платитимуть за пошкоджену під час мітингів власність.
Право проводити демонстрації у громадян залишиться. Однак тільки заздалегідь зареєстровані.
"Уряд виступає за те, щоб закон був доповнений. Необхідно зберегти свободу маніфестацій у Франції. Не можна карати тих, хто хоче мирно використовувати це право. Уже ухвалені нові норми щодо громадян, які не виконують вимог про подачу заявки на проведення акцій, які беруть участь у неоголошених протестах і приходять на них у капюшонах та із закритими обличчями. Необхідно збільшити їхню громадянську відповідальність. Тепер відшкодовуватимуть не платники податків, а ті, хто все руйнує", - заявив Едуард Філіпп, прем'єр-міністр Франції.
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