На Рівненщині дорожники ремонтують дороги у снігопад [ Редактировать ]
Жовтий рівень небезпеки через негоду не завада для ремонту доріг на Рівненщині. У селищі Квасилів дорожники латають одну з центральних вулиць у снігопад.
Як вони засипають ями на засніженій дорозі - місцеві жителі зняли на відео. Такі роботи їх обурили. Люди дуже сумніваються в якості цього ремонту.
Натомість дорожники переконують, що вибоїни засипають холодними сухими сумішами. А це можна робити навіть у сніг.
"Це називається аварійний ямковий ремонт, який передбачений державним стандартом та правилами утримання доріг. Там засипається щебенем крупнішої фракції, потім дрібнішої, потім ще дрібнішої для того, щоб прибрати глибину цієї ями і для того, щоб вона до весни простояла в такому стані. А далі вже, щоб можна було шляхом вирізання ямкової карти зробити вже нормальний якісний ямковий ремонт", - говорить Дмитро Леонтіюк, помічник начальника ДП "Рівненський облавтодор".
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