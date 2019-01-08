На Одещині затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві чотирьох людей. Про це повідомив голова Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін.

Напередодні в одному із сіл неподалік Одеси, у приватному будинку знайшли тіла трьох чоловіків і жінки з ознаками насильницької смерті. У поліції обставини злочину з'ясовують.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне проваждення за статтею "умисне убивство".