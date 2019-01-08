В понедельник, 7 января, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями не учтено. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Военные сообщили, что боевики вели огонь по опорным пунктам наших войск из: гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Станица Луганская на Луганском направлении, хутора Свободный на Попаснянском направлении, в районе поселка Луганское на Светлодарск направлении, поселка Березово на Донецком направлении и вблизи населенного пункта Павлополь, что на Мариупольском направлении".

За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 7 января, четыре оккупанты погибли и двое получили ранения ", - добавляется в пресс-службе.

В частности, добавляется, что в течение текущих суток враг огонь не открывал.

В то же время, несмотря на ухудшение погодных условий "Украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня".

Ранее боевики обстреляли собственные позиции, чтобы скомпрометировать украинских военных.