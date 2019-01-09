За тиждень в Україні на кір захворіли 2 тисячі 305 людей. З них понад половина - діти.

Уже з початку цього року від ускладнень кору одна дитина померла - про це свідчать дані Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Також там нагадали, що торік в Україні на кір занедужали майже 55 тисяч людей, 16 з них померли від наслідків цього захворювання. Серед померлих - ті, хто не мав щеплення взагалі або необхідної їхньої кількості.