В Україні на кір захворіли тисячі людей [ Редактировать ]
За тиждень в Україні на кір захворіли 2 тисячі 305 людей. З них понад половина - діти.
Уже з початку цього року від ускладнень кору одна дитина померла - про це свідчать дані Центру громадського здоров'я МОЗ України.
Також там нагадали, що торік в Україні на кір занедужали майже 55 тисяч людей, 16 з них померли від наслідків цього захворювання. Серед померлих - ті, хто не мав щеплення взагалі або необхідної їхньої кількості.
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