Как заменитель сахара влияет на здоровье [ Редактировать ]
Группа ученых из Германии, Венгрии и Франции доказали, что заменители сахара не помогают похудеть. Об этом пишет The BMJ.
Ученые проанализировали 56 исследований, в которых рассматривали как искусственные заменители сахара (аспартам и сахарин), так и подсластители натурального происхождения (стевия).
Целью было определить как употребление заменителей сахара влияет на индекс массы тела здоровых людей, уровень сахара в крови, пищевые привычки и риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
В большинстве случаев лица, перешедшие на подсластители, чувствовали себя не лучше и не хуже тех, кто их не употреблял. Участникам, которые пытались сбросить вес, заменители сахара не помогли.
Ученые не нашли никаких доказательств какого-либо эффекта от сахарных подсластителей для взрослых детей, которые активно пытаются похудеть.
Ранее мы писали о том, как сахар влияет на женский организм.
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