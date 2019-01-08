Группа ученых из Германии, Венгрии и Франции доказали, что заменители сахара не помогают похудеть. Об этом пишет The BMJ.

Ученые проанализировали 56 исследований, в которых рассматривали как искусственные заменители сахара (аспартам и сахарин), так и подсластители натурального происхождения (стевия).

Целью было определить как употребление заменителей сахара влияет на индекс массы тела здоровых людей, уровень сахара в крови, пищевые привычки и риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

В большинстве случаев лица, перешедшие на подсластители, чувствовали себя не лучше и не хуже тех, кто их не употреблял. Участникам, которые пытались сбросить вес, заменители сахара не помогли.

Ученые не нашли никаких доказательств какого-либо эффекта от сахарных подсластителей для взрослых детей, которые активно пытаются похудеть.

Ранее мы писали о том, как сахар влияет на женский организм.