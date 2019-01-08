У Лас-Вегасі відбудеться міжнародна виставка споживчих технологій [ Редактировать ]
Найновіші гаджети, найперспективніші розробки та сучасні дива науки і техніки. Усе це можна буде побачити у Лас-Вегасі. Сьогодні там відкривають найбільшу у світі міжнародну виставку споживчих технологій. Які новинки увійдуть у наше життя в найближчому майбутньому - знає Ольга Жидецька.
Валізи, що рухаються за своїм господарем, окуляри, які допомагають незрячим побачити світ, екзо-рукавички, котрі надають змогу піднімати предмети людям, які втратили кінцівки. Схоже на те, що цим на виставці у Лас-Вегасі вже нікого не здивуєш. Цьогоріч організатори розширили спектр учасників - запросили новаторів у харчовій та легкій промисловості. До прикладу, цей стартап обіцяє нагодувати світ соковитими котлетами рослинного походження.
"Два роки тому ми зламали молекулярний код м'яса і випустили бургер, що нині подають у кількох найкращих ресторанах світу. Сьогодні ж ми презентуємо бургер, кращий за попередній", - говорить Пет Браун, учасник виставки.
А от споживачок імовірно зацікавлять надсучасні колготи, що не порвуться за будь-яких обставин.
"Ми запатентували цю технологію виготовлення трикотажу. Такий матеріал використовують для бронежилетів та альпіністського спорядження. Нитка з нього ще ніколи не була такою тонкою", - говорить Наталі Катанія, учасник виставки.
Однак у центрі уваги, за словами організаторів виставки, швидкісний і якісний доступ до всесвітньої мережі. Адже, поширення інфомації про товар, нині найголовніша запорука успіху будь-якої новинки ринку.
"Зв'язок 5G - є головною темою цьогорічного форуму. Водночас штучний інтелект, прогнозуюча аналітика, розпізнавання облич і голосу - сучасні товари. І це все представлено на нашому шоу", - говорить Іззі Санта, організатор виставки.
Міжнародна виставка у Лас-Вегасі працюватиме до 11 січня. Організатори очікують, що за цей час її відвідають близько 200 тисяч гостей зі 175 країн світу.
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