Знамениты украинский артист Владимир Зеленский за неделю после официального заявления об участии в президентских выборах собрал на своем предвыборном сайте более 400 000 тысяч сторонников. Об этом сообщается на официальной странице команды в Facebook.

"Нас 400 000!", - сказано на официальной странице "Команда Зеленського".

Отметим, что процедура участия в предвыборной команде артиста на сайте требует указать имя и фамилию, электронную почту, заполнить анкету и для подтверждения правильности прохождения процедуры получить обратную связь.

В комментариях под данной информацией сторонники Зеленского поддержали команду с данным успехом.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский сделал громкое заявление.