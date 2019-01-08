Зеленский сообщил важную информацию [ Редактировать ]
Знамениты украинский артист Владимир Зеленский за неделю после официального заявления об участии в президентских выборах собрал на своем предвыборном сайте более 400 000 тысяч сторонников. Об этом сообщается на официальной странице команды в Facebook.
"Нас 400 000!", - сказано на официальной странице "Команда Зеленського".
Отметим, что процедура участия в предвыборной команде артиста на сайте требует указать имя и фамилию, электронную почту, заполнить анкету и для подтверждения правильности прохождения процедуры получить обратную связь.
В комментариях под данной информацией сторонники Зеленского поддержали команду с данным успехом.
Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский сделал громкое заявление.
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