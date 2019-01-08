Российская балерина Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы и останется жить там. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять", - сообщила артистка.

Волочкова также добавила, что ищет местную школу для дочери Арины.

Ранее мы писали о том, что к Ани Лорак прилетел муж.