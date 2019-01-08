Волочкова покинула Россию [ Редактировать ]
Российская балерина Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы и останется жить там. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять", - сообщила артистка.
Волочкова также добавила, что ищет местную школу для дочери Арины.
Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах..🌴 И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять.👍🏼 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #мальдивы
Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)
Ранее мы писали о том, что к Ани Лорак прилетел муж.
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