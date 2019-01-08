Центрвиборчком надала дозвіл громадській організації "Стоп корупції" мати офіційних спостерігачів під час виборів президента 31 березня. Про це ідеться у постанові ЦВК.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у п'ятницю, 4 січня.

"Згідно з частиною другою статті 69 указаного Закону громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована у встановленому законом порядку, може звернутися до Центральної виборчої комісії не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів Президента України".

Таким чином, станом на 4 січня ЦВК надала дозвіл шести громадським організаціям мати офіційних спостерігачів на президентських виборах 31 березня цього року.