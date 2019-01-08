Внезапно помолодевшая Алла Пугачева шокировала поклонников [ Редактировать ]
Российская певица Алла Пугачева вместе с семьей и мужем Максимом Галкиным отметили Рождество в гостях у подруги Иды Достман. Соответствующим снимком поделился Галкин на своей странице в Instagram.
Пугачева позирует в шелковой кремовой блузке, черной мини-юбке, ботильонах и кепи.
Судя по комментариях Примадонна произвела фурор своим образом и моложавым видом. Но нашлись и те, кто считает, что она одевается не по возрасту.
У любимых друзей Алика и @idadostman на праздновании Рождества 😊
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
Ранее Алла Пугачева шокировала поклонников за новогодним столом.
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