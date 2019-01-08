Российская певица Алла Пугачева вместе с семьей и мужем Максимом Галкиным отметили Рождество в гостях у подруги Иды Достман. Соответствующим снимком поделился Галкин на своей странице в Instagram.

Пугачева позирует в шелковой кремовой блузке, черной мини-юбке, ботильонах и кепи.

Судя по комментариях Примадонна произвела фурор своим образом и моложавым видом. Но нашлись и те, кто считает, что она одевается не по возрасту.

Ранее Алла Пугачева шокировала поклонников за новогодним столом.