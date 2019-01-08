В Черновцах телевизор проломил череп ребенку [ Редактировать ]
В Черновцах телевизор проломил череп годовалому ребенку. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заместителя главного врача местной больницы скорой медицинской помощи Александра Плегуцу.
"Мальчик поступил в нейрохирургическое отделение. У него диагностировали перелом черепа. По словам родителей, на их однолетнего ребенка упал телевизор", - рассказал врач.
Отмечается, что сейчас состояние малыша стабильное. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее в ноябре в Харьковской области трехлетнюю девочку госпитализировали после того, как на нее дома упал телевизор. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, перелом кости носа и гематому лба.
А в Черноморске шестилетний мальчик погиб в результате падения на него металлических ворот.
Ранее мы писали о том, что в Харьковской области телевизор покалечил ребенка.
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