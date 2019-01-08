Крушение корабля у берегов Турции: из воды извлекли тело погибшего украинца [ Редактировать ]
VOLGO BALT, архивное фото
Турецкие спасатели извлекли из воды тело украинского моряка, который погиб в результате авария судна в Черном море. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на сообщение посла Украины в Турции Андрея Сибиги в Twitter.
Посол отметил, что пострадавших украинских моряков в больнице посетил губернатор Самсуна Осман Кайма.
"По состоянию на сейчас поисковые работы сил Береговой охраны продолжаются, поднято одно тело погибшего украинца", - написал он.
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