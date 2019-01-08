На півострові Халкідіки оголосили надзвичайний стан [ Редактировать ]
На грецькому півострові Халкідіки через негоду оголосили надзвичайний стан. Північ та захід країни накрили рясні дощі та снігопади. Температура повітря знизилася до 19 градусів нижче нуля.
Через ожеледицю заборонили рух низкою доріг Македонії і Фракії. У школах деяких районів країни скасували заняття. Негода пошкодила лінії електропередач у Салоніках. Також виникли перебої у залізничному сполученні.
Найближчим часом потепління у Греції не очікують.
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