Через потужні снігопади в Альпах загинули дев'ятеро туристів. Четверо лижників стали жертвами лавин на австрійських та німецьких схилах. Іще одного у Баварії на смерть розчавило дерево.

Також в італійських горах загинули двоє альпіністів. До того ж, є повідомлення про кількох зниклих безвісти.

Місцеві рятувальники попереджають про складні метеоумови та радять утриматися від гірських прогулянок.