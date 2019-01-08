Через негоду в Альпах загинули дев'ятеро туристів [ Редактировать ]
Через потужні снігопади в Альпах загинули дев'ятеро туристів. Четверо лижників стали жертвами лавин на австрійських та німецьких схилах. Іще одного у Баварії на смерть розчавило дерево.
Також в італійських горах загинули двоє альпіністів. До того ж, є повідомлення про кількох зниклих безвісти.
Місцеві рятувальники попереджають про складні метеоумови та радять утриматися від гірських прогулянок.
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