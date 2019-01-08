У Рівному спалили авто місцевого бізнесмена [ Редактировать ]
У Рівному сьогодні вночі спалили легковик місцевого бізнесмена. Він приїхав у гості на Різдво до своїх знайомих. Автівку поставив біля воріт будинку у центрі міста. За кілька метрів від місця події - розташоване обласне управління поліції.
Поки святкували, приблизно о першій ночі, авто спалахнуло. Очевидці викликали пожежників. Ті вогонь загасили за півгодини, але машина відновленню практично не підлягає.
У поліції уже заявили, що легковик підпалили навмисно, тож почали розслідування. Зловмисника шукають. У Рівному цьогоріч - це перший підпал автівки. Торік у місті навмисно спалили майже два десятки транспортних засобів. Злочинців поліція так і не знайшла.
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