У Рівному сьогодні вночі спалили легковик місцевого бізнесмена. Він приїхав у гості на Різдво до своїх знайомих. Автівку поставив біля воріт будинку у центрі міста. За кілька метрів від місця події - розташоване обласне управління поліції.

Поки святкували, приблизно о першій ночі, авто спалахнуло. Очевидці викликали пожежників. Ті вогонь загасили за півгодини, але машина відновленню практично не підлягає.

У поліції уже заявили, що легковик підпалили навмисно, тож почали розслідування. Зловмисника шукають. У Рівному цьогоріч - це перший підпал автівки. Торік у місті навмисно спалили майже два десятки транспортних засобів. Злочинців поліція так і не знайшла.