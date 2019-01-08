Жовтий рівень небезпеки через негоду - не завада ремонту шляхів на Рівненщині. У селищі Квасилів латають одну з центральних вулиць у снігопад. Як засипають ями на засніженій дорозі - місцеві жителі зняли на відео.

Такі роботи їх обурили. Люди дуже сумніваються в якості цього ремонту. Натомість дорожники переконують, що засипають вибоїни холодними сухими сумішами. А це можна робити навіть у сніг.

"Це називається аварійний ямковий ремонт, який передбачений державним стандартом та правилами утримання доріг. Там засипається щебенем крупнішої фракції, потім дрібнішої, потім ще дрібнішої для того, щоб прибрати глибину цієї ями і для того, щоб вона до весни простояла в такому стані. А далі вже, щоб можна було шляхом вирізання ямкової карти зробити вже нормальний якісний ямковий ремонт", - говорить Дмитро Леонтіюк, помічник начальника ДП "Рівненський облавтодор".