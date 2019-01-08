Україна залишається головним об'єктом інформаційної війни, яку веде Росія. Такий висновок зробили аналітики проекту "ЄС проти дезінформації".

За його даними, у 2018 році на тисячу спотворених російських новин майже половина стосувалася саме України. У такий спосіб Кремль нав'язує росіянам думку про "негуманних" українців, винних у війні на Донбасі, яку в РФ уперто називають "конфліктом на Сході".

Ще один елемент розпалювання ненависті - порівняння української влади з послідовниками нацизму, - зазначають європейські аналітики.