В Солсбери власти города приняли решение о сносе дома бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщает The Guardian.

Жители соседних домов уже получили письма с предупреждением о демонтаже дома. Работы по сносу могут продлиться около четырех месяцев. Отмечается, что первый месяц работ пойдет на герметизацию дома.

В местном департаменте здравоохранения сообщили, что все демонтированные элементы будут завернуты и закрыты. Также в ведомстве подчеркнули, что все работы будут выполнены с высоким уровнем безопасности.

Напомним, в начале марта 2018 года в Великобритании отравили экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Из-за покушения пострадали десятки людей.

Полиция потратила около 7,5 миллиона фунтов на расследование и восстановила хронологию событий.