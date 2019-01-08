В Солсбери снесут дом Скрипаля [ Редактировать ]
В Солсбери власти города приняли решение о сносе дома бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщает The Guardian.
Жители соседних домов уже получили письма с предупреждением о демонтаже дома. Работы по сносу могут продлиться около четырех месяцев. Отмечается, что первый месяц работ пойдет на герметизацию дома.
В местном департаменте здравоохранения сообщили, что все демонтированные элементы будут завернуты и закрыты. Также в ведомстве подчеркнули, что все работы будут выполнены с высоким уровнем безопасности.
Напомним, в начале марта 2018 года в Великобритании отравили экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Из-за покушения пострадали десятки людей.
Полиция потратила около 7,5 миллиона фунтов на расследование и восстановила хронологию событий.
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