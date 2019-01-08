За вихідні по медичну допомогу звернулися понад 2,5 тисячі жителів

В Австралії навала медуз змусила владу закрити популярні пляжі. На опіки від отруйних тварин, яких називають португальськими корабликами, за тиждень поскаржилися 13 тисяч людей.

За вихідні по медичну допомогу звернулися понад 2,5 тисячі жителів штату Квінсленд. Там величезну кількість медуз викинуло на берег.

Отрута цих морських створінь викликає болюче подразнення. Причому вжалити вони можуть як у воді, так і на піску.