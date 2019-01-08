У Латвії після переходу на євро значно зміцнилася економіка. Про це напередодні, під час конференції "П'ять років з євро" у Ризі заявив віце-президент Європейського центрального банку Луїс де Гіндос.

За його словами, після приєднання до єврозони - показники латвійської економіки б'ють усі рекорди. Водночас прем'єр-міністр країни Маріс Кучінскіс підкреслив, що запровадження євро зміцнило незалежність Латвії, сприяло її долученню до економічно розвинутих країн світу, а також посилило безпеку держави.